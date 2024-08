Sergio Ruocco chi è l’assassino di Sharon secondo lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 agosto 2024), il fidanzato diVerzeni, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti a proposito dell’omicidio della 33enne. L’uomo non è indagato. Durante l’assassinio di, che si è consumato nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024, in via Castegnate a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo,stava dormendo nella casa che condividevano, dove l’hanno trovato i carabinieri. Le indagini continuano esi presenta in caserma ogni volta che viene chiamato per aiutare gli inquirenti a capire chi possa essere il killer della sua fidanzata. Il 37enne ha spiegato di avere dei sospetti, anche se vaghi.