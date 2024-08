Scuola di Pioltello chiusa per il Ramadan ancora | insorgono Lega e Fratelli d’Italia Buonismo ottuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Milano), 28 agosto 2024 – La scelta della“Iqbal Masih” di, multietnica e inclusiva, di confermare anche per questo anno scolastico la fine delcome giorno di chiusura – scelta anticipata da Il Giorno – ha scatenato le reazioni politiche di quei partiti e di quegli esponenti che già la scorsa primavera avevano sollevato il caso. Riccardo De Corato Le prime reazioni sono arrivate, in particolare, da Riccardo De Corato, deputato did'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanese. "Apprendo che l'Istituto diIqbal Masih ha intenzione di chiudere anche quest'anno per il. Credo che con questa vicenda gli insegnanti in questione stiano sfruttando il loro ruolo di istruttori per far propaganda politica.