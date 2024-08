Ricerca diabete | il segreto dei pipistrelli ' così tollerano record zuccheri nel sangue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano, 28 ago. (Adnkronos Salute) - I livelli di zucchero nel loro"sono i più alti mai visti in natura. Livelli che sarebbero letali o manderebbero in coma un mammifero, ma non i. Stiamo osservando una nuova caratteristica che non sapevamo fosse possibile". Latrice Jasmin Camacho parladella scoperta del suo gruppo, illustrata in un lavoro pubblicato su 'Nature Ecology and Evolution'. Gli scienziati dello statunitense Stowers Institute for Medical Research hanno voluto andare a fondo su questa dote dadei, perché scoprire il loropotrebbe avere implicazioni anche per l'uomo. Quanto osservato, infatti, suggerisce che i piccoli mammiferi alati hanno sviluppato strategie per sopravvivere, e persino prosperare, con questa caratteristica estrema deglialle stelle.