Quando Savona giocava in biancazzurro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tra i tifosi della Juventus e più in generale gli appassionati di calcio ha destato un certo scalpore la prestazione impreziosita da un bellissimo gol al debutto da titolare in serie A di Nicolò. Forse non tutti ricordano che il terzino destro classe 2003, quattro anni fanella Spal Primavera di mister Scurto, una squadra piena di atleti di talento che stanno facendo parlare di sé. In quegli anni il settore giovanile era diretto da Ruggero Ludergnani, affiancato nel ruolo di responsabile scouting da Giacomo Laurino che adesso è il direttore sportivo dell’ambizioso Desenzano in serie D. "Era la stagione 2020-21 – ricorda Laurino –, e quella perfezionata con la Juventus fu un’operazione intelligente. Il club bianconero lo fece uscire per farlo giocare con continuità, concedendoci però soltanto il prestito secco: un chiaro segnale di quanto credeva nel ragazzo".