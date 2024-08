Polaris Dawn | arriva la prima passeggiata spaziale privata

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La missionedi SpaceX rappresenta un passo importante nell’evoluzione del volocommerciale, con l’ambizione di portare l’esplorazione oltre i limiti tradizionali. Previsto inizialmente per il 26 e poi per il 27 agosto 2024, il lancio è stato posticipato già 2 volte a causa di alcune problematiche tecniche. Tuttavia l’attesa resta alta per quella che potrebbe essere lamissione che prevede una. Gli obiettivi della missionedovrebbe riuscire a partire il 30 agosto. Non è solo una missione: è una vetrina dell’ambizione di SpaceX di spingere i confini dell’esplorazione umana nello spazio. La missione dovrebbe raggiungere la quota più alta mai tentata da un equipaggio civile, superando persino l’orbita della StazioneInternazionale (ISS).