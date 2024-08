Osimhen apre all’Al-Ahli | l’offerta choc che ha convinto il bomber

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Victorcambia idea e si avvicina. Il Napoli pronto ad accettare 100 milioni. Sul piatto un contratto monstre per il nigeriano. Il futuro di Victorpotrebbe essere in Arabia Saudita. Ildel Napoli, che inizialmente aveva respinto le avances dell’Al-, sembra aver cambiato idea di fronte a un’offerta irrinunciabile. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport: “Nelle ultime ore c’è stata un’apertura del giocatore all’ipotesi trasferimento nel campionato arabo.” L’Al-non ha mai mollato la presa e ora vede il traguardo. Sul piatto un’offerta che farebbe vacillare chiunque: “Il calciatore sarebbe pronto a firmare un quadriennale da circa venticinque milioni di euro a stagione.” Il Napoli, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione del suo gioiello.