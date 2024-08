Muore in palestra mentre fa squat | aveva caricato troppo peso sul bilanciere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Torreón, in Messico, dove una giovane di 22 anni, Ariatna Lizeth Mata Esparza, è morta indopo aver sollevato uneccessivo durante un esercizio. Ariatna, che si trovava in perfetta salute, è crollata al suoloeseguiva unocon, un esercizio che prevede il sollevamento di pesi significativi. Nonostante il rapido intervento dei paramedici, la giovane è stata dichiarata morta sul posto. Le autorità locali hanno avviato immediatamente un’indagine per chiarire le cause del decesso. Un portavoce dell’Ufficio del Procuratore Generale ha riferito che l’autopsia ha rivelato che Ariatna è morta a causa di un’anossiemia, una condizione che comporta una grave carenza di ossigeno nel sangue. Questo deficit di ossigeno avrebbe causato un ictus fatale.