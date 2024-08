Monstrum La via oscura | il libro di Giancarlo Malacarne

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dal 6 settembre in libreria un viaggio nella superstizione dell’Occidente alla scoperta del mostruoso tra medioevo ed età moderna Un viaggio alla scoperta del mostruoso tra medioevo ed età moderna, dalla contrapposizione di mostrum e prodigium come alterazioni dell’ordine divino, alle prime sistematizzazioni della cultura umanistica erede del mondo classico, che conobbe i ciclopi e gli animali chimerici: grifoni, aquile bicipiti, sirene, basilischi, liocorni., a partire dalla rilettura di Aristotele e sant’Agostino, fino ad arrivare alle suggestioni dei documenti d’archivio, rivela il fascino sinistro e coinvolgente del “mostruoso”, tra paure ataviche ed esoterismo, mostrandolo in modo inedito come segno del sacro e derivazione dalla dalla simbologia dei cosiddetti “riti di passaggio”.