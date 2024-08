L’annuncio choc di Oliviero Toscani | Ho una malattia incurabile non so quanto mi resta da vivere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il noto fotografoin una drammatica intervista rilasciata al Corriere della Sera ha annunciato di avere da almeno un anno l’amiloidosi, unapurtroppo. Ha detto che ha perso 40 chili e che ormai non riesce a bere neanche più il vino poiché i tanti farmaci ne hanno alterato il sapore. La confessione di: “Non ho paura di morire”sta seguendo una cura sperimentale, ma in ogni caso ha detto che non ha paura di morire, purché non sia doloroso, né tanto meno ha rimpianti per quello che ha fatto. “Mi pento delle cose che non ho fatto – ha spiegato – non di quelle che ho fatto”. Lapurtroppo ha spento anche la sua voglia di fotografare: “Prima lavoravo come se avessi 30 anni, poi una mattina mi sono svegliato e ne avevo 80” – ha spiegato con un velo di tristezza.