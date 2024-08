La nomina della consulente di Sangiuliano smentita dal ministero interrogazione del Pd | Gestione opaca degli incarichi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La questionepresunta41enne Maria Rosaria Boccia a consigliere del ministroCultura Gennaroè diventata un caso politico. Il Partito democratico, infatti, ha presentato un’parlamentare alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e allo stessoper sapere se “lasia stata formalizzata o se si è davanti ad unafiduciari del Ministro che rischiano di danneggiare l’immagine del Paese rispetto ad un settore quale quellocultura di grande rilevanza strategica per l’Italia”. È quanto si legge in una nota dei dem per spiegare l’iniziativa portata avanticapogruppo nella commissione culturaCamera, Irene Manzi, e dal responsabile nazionale Sud del Pd, Marco Sarracino.