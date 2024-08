Jeremy Allen White offre un aggiornamento su The Bear – Stagione 4

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024)unsu The4 Nel corso di una recente intervista con Esquire,ha parlato della quartadi Thee di quando si prevede l’inizio delle riprese della prossima serie. La terzadi Theè stata trasmessa in anteprima a giugno di quest’anno, nell’ambito di un’estate televisiva ricca di episodi, tra cui House of the Dragon, The Boys e The Acolyte. Le prime due stagioni di Thesono tra le più apprezzate nella storia della televisione, con una valutazione del 100% e del 99% da parte della critica su Rotten Tomatoes, e anche se la terzaha subito un calo al 90%, i fan sono ancora ansiosi di vedere il prossimo capitolo della storia di Carmy.