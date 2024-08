Israele allarga la guerra dopo Gaza ora punta alla Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La notizia non ha sorpreso nessun analista che si rispetti:ha lanciato una vasta operazione in. Operazione definita antiterrorismo per propaganda, in realtà azione militare volta a perseguire il grande obiettivo dello Stato ebraico: controllare tutta la fascia di territorio mediorientale che va dal MediterraneoValle del Giordano. Per riuscirci, gli israeliani devono piegare anche l’altro grande territorio abitato da palestinesi oltreStriscia. Ecco perché negli anni, con una decisa accelerazione negli ultimi due, ha inviato coloni da quelle parti. Con inevitabile aumento di scontri, combattimenti e morti, come se non ne avessimo visti già abbastanza. La vasta operazione diinNella notte tra 27 e 28 agosto le Idf israeliane hanno lanciato una vasta operazione in, in particolare nell’area di Tulkarem.