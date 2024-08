Il Papa condanna la tragedia dei migranti e invoca una risposta globale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Francescole Politiche Restrittive euna Maggiore Umanità e Solidarietà nella Gestione delle Migrazioni Il Mediterraneo, da secoli ponte tra civiltà e culture, è diventato un cimitero per migliaia di, molti dei quali potrebbero essere stati salvati. Questo l’amaro verdetto espresso daFrancesco durante l’udienza generale, dove ha denunciato con forza la situazione drammatica deie il fallimento della comunità internazionale nel garantire loro protezione e sicurezza. Il Pontefice ha messo in luce la crudeltà della nostra civiltà moderna, che, nonostante la presenza di tecnologie avanzate come satelliti e droni, continua a ignorare il grido di aiuto di uomini, donne e bambini che rischiano la vita nel tentativo di trovare salvezza.