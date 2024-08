Il naufragio di fronte alla Sicilia ricorda un altro incidente nautico anche se solo frutto di fantasia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Strano ma vero, un collegamento, seppur blando, tra quanto accade nella finzione del film “Travolti..nell’azzurro mare d’agosto” e quello realmente successo al largo di Palermo, hanno qualche richiamo che li collega. Così Giancarlo Giannini, il marinaio Carunchio che conduce la barca dell’armatrice Mariangela Melato-Raffaella, nel momento in cui pensa di aver trovato un minimo di riscatto sociale, fa una brutta quanto assurda fine, naufragando nelle acque della Sardegna. L’del veliero “alternativo”, presentatoallora come un fuori concorso per sicurezza, ha mandato giù senza rimedio gli amici di Raffaella quando l’imbarcazione era giàderiva e senza equipaggio. Con la barca si stravolgonoi programmi di Raffaella, radical chic, tutto fumo e niente arrosto, proprietaria dell’imbarcazione.