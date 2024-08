Frana a San Felice la memoria va a Sarno nel ’98 | Spero che queste persone siano morte sul colpo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Senza bere per giorni è difficile. Io sono stato sotto il fango per 78 ore. Mi sentivo costretto, facevo fatica a muovermi ed a provare ad uscire. Si deve avere forza e anche fortuna, basta una bolla d’aria, ma tanta forza d’animo. Iochesulperché non c’è cosa più brutta di rimanere intrappolati“. Ladi ogni cittadino della Campania che sente, tra telegiornale, e radio, e giornali, e social, che c’è una, le strade di fango, la pioggia che travolge Lava a. Venticinque anni fa, e oggi, qual è la differenza? Roberto Robustelli è stato fra i superstiti di quellaincredibile. Ne abbiamo parlato con lui, di questa nuovache ha colpito Sana Cancello, Capua, Arienzo e Baiano.