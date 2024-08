Fabo e La T Tecnica Gema Quante avversarie per l’A2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il girone B di Serie B Nazionale nel quale sono state inserite le due franchigie montecatinesi esprime un livello tecnico fin qui quasi mai visto nella terza serie cestistica italiana e può vantare nei suoi ranghi almeno otto formazioni in grado di puntare al bersaglio grosso, ovvero la promozione in Serie A2.Herons e La Tsono pronte a recitare un ruolo da protagoniste, ma nella fascia di squadre che punta alla A2 sono in buona compagnia. Impossibile ad esempio non citare un’altra finalista degli ultimi playoff come la Liofilchem Roseto, che ha sì perso Mantzaris, Klyuchnyk e Santiangeli ma li ha rimpiazzati spostando più vicino a canestro il baricentro della squadra ancora affidata a coach Franco Gramenzi e completandola con pezzi da novanta come il lituano Aukstikalnis, la coppia di centri Tiberti-Tsetseroukou e soprattutto l’ex azzurro Brian Sacchetti.