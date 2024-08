F1 Leclerc | Credo in Vasseur per tornare al vertice sarà solo questione di tempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si avvicina un fine settimana sempre speciale per i piloti Ferrari e Charleslo sa bene. “Questa gara sentimentalmente ha un valore aggiunto, corriamo vicino a casa e davanti ai nostri tifosi. Inoltre c’è attesa perché di solito portiamo novità sulla vettura, specifiche per la pista, e siamo ansiosi di scoprire come funzioneranno. Avendo vinto nel 2019, tutti abbiamo voglia di ripeterci“, ha affermato il monegasco in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Una stagione con qualche gioia come a Monte-Carlo, ma anche tante delusioni. Ora l’obiettivo è migliorare nel finale: “Raddrizzare il finale di campionato è molto importante anche in vista del 2025, perché la base tecnica delle vetturela stessa. Prima eliminiamo i problemi e meglioper lo sviluppo della macchina del prossimo anno. Mancano nove gare: vorrei vincerle tutte”.