Djokovic-Djere oggi in tv | orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Novakse la vedràcontro Laslonel match valido per ildegli US. L’esordio è stato poco più che un allenamento per il campione di Belgrado contro il qualificato Radut Albot e oggettivamente viene difficile pensare che il derby contropossa creargli molti problemi in più in questo suo percorso verso la difesa del titolo.nel suo match di primo round ha ottenuto un’ottima vittoria contro Jan-Lennard Struff, ma è sempre stato giocatori che ha ottenuto i suoi migliori risultati sulla terra rossa. C’è un però, ovvero il precedente di dodici mesi fa, proprio sul veloce di New York.al terzovinse, ma fu costretto a rimontare due set di svantaggio al connazionale.