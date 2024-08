Crolla un mito | i cibi piccanti non fanno bene al sesso Almeno per gli uomini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Gliche mangianotre o più volte alla settimana hanno quasi tre volte in più di probabilità di avere problemi di erezione. A scoprirlo sono stati gli urologi della University of South China (Cina) in uno studio pubblicato sulla rivista Translational Andrology and Urology. "Il nostro studio suggerisce che il consumo frequente dipuò aumentare il rischio di disfunzione erettile, soprattutto tra i non fumatori", spiegano i ricercatori. "Quanto più è alta la frequenza con cui mangiano, tanto più grave è la disfunzione erettile. Le diete degli- aggiungono - con disfunzione erettile potrebbero dover essere modificate per considerare l'impatto del cibo piccante". Si stima che più della metà deglitra i 40 e i 70 anni soffra di un certo grado di disfunzione erettile.