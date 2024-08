Claudia Lanteri e il suo debutto con ‘L' isola e il tempo’ nel vodcast letterario Il Piacere della Lettura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il“Il”, dedicato ai libri, alle storie e agli autori, ha incontrato questa settimana la scrittrice emergente. Nata a Caltanissetta e attualmente residente a Palermo, dove lavora come libraia. La sua passione per la narrazione è stata influenzata dalla sua famiglia, che ha fondato un Teatro Stabile nella sua città natale, trasmettendole fin da piccola l'amore per le storie. Prima di dedicarsi completamente alla scrittura,ha lavorato nel campo del marketing ecomunicazione. Ha pubblicato racconti su varie riviste letterarie come "Snaporaz”, “Malgrado le mosche” e “Micorrize”. La sua esperienza e il suo amore per la letteratura si riflettono nel suo stile narrativo unico, che combina elementi di cultura siciliana con una sensibilità contemporanea.