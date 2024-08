Ci hai lasciato così Tragedia in palestra muore all’improvviso a soli 22 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Drammatica fine per una ragazza di 22, morta in modo improvviso inmentre stava effettuando alcuni allenamenti. Lei si stava impegnando tanto, quando da un momento all’altro si è sentita male ed è stramazzata al suolo. Nonostante i soccorsi dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere per sempre e la causa del decesso sarebbe stata scoperta. Ed è veramente inta e inaspettata. Dopo che la ragazza è morta in, la madre distrutta dal dolore è riuscita lo stesso a scrivere delle righe sui social: “Mia principessa, mia bambina, te ne sei andata e ci haicon anime vuote e cuori spezzati. Vola in alto, amore mio, molto in alto. Qui sulla terra eri già una luce che guidava chi incrociava il tuo cammino, e ora sei una luce che illumina gli angeli. Ti amo, mia principessa”.