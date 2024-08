Chiesa parte per Liverpool | il dolce messaggio di addio ai tifosi della Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Federicosi appresta a diventare un nuovo calciatore del. Chiusa la trattativa frae ‘Reds’ con i bianconeri pronti a lanciarsi all’assalto di Jadon Sancho. Il calciatore, intercettato ai microfoni di Sky Sport primanza, ha dichiarato: “sono felicissimo, davvero grazie. Volevo salutare ibianconeri, grazie per l’affetto per questi anni, veramente vi porterò nel cuore e grazie alla Juve. Dispiace un po’ lasciare la Juve così? Dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Non vediamo l’ora, io e la mia famiglia“. L'articoloper: ildiaiCalcioWeb.