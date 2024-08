Ce l’abbiamo fatta davvero Finalmente è stato ripulito il busto di Pandolfo Collenuccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In piazzaletorna a splendere il monumento dedicato all’umanista, storico e poeta tra i più brillanti del XV secolo,, fatto proditoriamente uccidere da Giovanni Sforza nella maestosa Rocca Costanza, dopo infinite torture. "Ilandava sistemato – ha sottolineato il sindaco Andrea Biancani –, qualche settimana fa, grazie anche alle sollecitazioni di Franco Bertini, che più volte si è interessato allodell’opera, abbiamo avviato l’iter per la pulizia deldicheè tornato a splendere nella piazza a lui dedicata. Ho sempre dichiarato che durante il mio mandato avrei fatto attenzione alle piccole opere ma importati per la città. Ora abbiamo restituito dignità al monumento, al ricordo della figura die anche a tutta la piazza".