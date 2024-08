C N Posillipo Pallanuoto Izzo e Miraldi convocati per gli Europei Under19

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI giocatori delLucaed Emanuelesono statinella nazionale Italiana Under 19 in vista deglidi categoria in programma a Burgas, in Bulgaria dal 1 al 7 settembre. Gli azzurri, allenati da Mister Christian Presciutti, sono stati inseriti nel Gruppo B, insieme a Germania, Grecia e Serbia. Non ci sarà invece il nuovo giocatore rossoverde Giobatta Valle, colpito da una leggera indisposizione che gli ha impedito di poter rispondere alla convocazione. Un altro prestigioso risultato per il settore giovanile dellarossoverde dopo lo straordinario secondo posto ottenuto dalla Formazione Under 18 all’ ultima Final Eight disputata alla Scandone. L'articolo C.N.per gliproviene da Anteprima24.it.