Asia Argento e i problemi con l’alcol | Mia mamma era alcolista mi picchiava il racconto drammatico

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è tornata di fronte alle telecamere e si è raccontata nello studio di Storie di donne al bivio, parlando anche della dipendenza daldi suaè figlia dell’omonimo regista dell’horror Darioe di Daria Nicolodi; già nello studio di La Volta Buona, programma di Caterina Balivo, aveva parlato di suae della violenza perpetrata per anni nei suoi confronti. Le sue parole in quell’occasione: “Miin maniera molto violenta. Ero la più forte delle mie sorelle. Le rispondevo e per questome e non loro”. E ancora: “È stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata. Forse le ricordavo mio padre Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte. Ha avuto grandi risentimenti”.