Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini hanno una storia | lei amò il padre di lui Stefano 17 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Traè nato l’amore. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, che infiamma il web con lo scoop della coppia che non ti aspetti. La showgirl starebbe trascorrendo le sue vacanze insieme al figlio maggiore di Simona Ventura e. Curiosa, quindi, la scelta diche, ormai 17fa, quando il suo attuale compagno aveva poco più di otto, aveva avuto una relazione con suo, mentre lui era ancora sposato con Ventura. “Mi cacciò da Quelli che il calcio quando ha scoperto di noi”, rivelò la showgirl qualche tempo fa. Ancora non sono chiari i dettagli della relazione, né quando i due si sarebbero conosciuti.sembrerebbe aver definitivamente abbandonato il mondo del spettacolo per dedicarsi a tempo pieno al suo canale OnlyFans.