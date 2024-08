Anticipazioni di Uomini e Donne | scoppia una grossa lite con Armando

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Settembre si avvicina ed è tempo didi, visto che poche ore fa agli studi Elios è stata registrata la prima puntata della nuova edizione del programma mariano. Non soltanto le presentazioni di tre tronisti, stando alle rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni in studio ci sarebbe stata unamolto forte traIncarnato e Alessandro Vicinanza: “Si parte in quinta anche per il trono over e si sfiora una litigata molto pesante tra, che è tornato e Alessandro di Roberta (ospiti in studio insieme a Alessandro e MariaTeresa, over), perchéha tirato fuori di nuovo il passato e ha detto che (Alessandro) ha preso in giro Ida quando è stato con lei, visto che dopo si è messo con Roberta”. la rissa napoletana con il pesce lesso è semprediooooajxnx pic.twitter.