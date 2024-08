Verona-Juve 0-3 doppietta Vlahovic e gol di Savona | bianconeri primi da soli

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – Lavince 3-0 sul campo delnel match della seconda giornata del campionato di Serie A ed è prima in classifica da sola a punteggio pieno. Iallenati da Thiago Motta passano al Bentegodi con ladie il gol del baby: laè l’unica squadra con 6 punti dopo 180 minuti e si gode dopo 4 anni il primo postotario. Il, sconfitto dopo l’esordio vittorioso contro il Napoli, rimane a quota 3. Lavince con merito una gara complicata in avvio. Ilpressa e non concede spazio ai, che commettono una serie di errori in uscita dalla propria trequarti. I torinesi soffrono nel primo quarto d’ora e rischiano sulla conclusione di Mosquera, murato in extremis dalla retroguardia. Il destro velenoso di Locatelli, al 18?, è il primo segnale del risvegliontino.