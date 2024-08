Un posto al sole trama 27 agosto 2024 | una difficile decisione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Raffaele Giordano sarà molto in crisi nel corso della puntata di Unalche andrà in onda martedì 27. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, verrà incalzato da Renato, il quale vorrà sapere cosa gli sta nascondendo Giulia. Quest'ultima, di recente, ha fatto una terribile scenata a Poggi dopo che lui le ha rinfacciato di aver rinunciato al viaggio di famiglia in Sicilia per assecondare le esigenze di Luca. A quel punto, di fronte alle durissime accuse di Renato, Giulia ha reagito con sdegno lasciando il suo ex marito spiazzato. Poco dopo, la donna è partita per le vacanze con De Santis e, dopo il rientro della coppia a Napoli, Poggi inizierà a rendersi conto dello strano atteggiamento di Giulia. Renato, in particolare, sarà sempre più convinto che la sua ex moglie gli stia nascondendo qualcosa e deciderà di indagare per scoprire la verità.