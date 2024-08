The Family trasloca sulla piattaforma Mediaset Infinity

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 agosto 2024) La soap turca Thesi avvia verso il finale prima stagione. Con la puntata che andrà in onda su Canale 5 il prossimo venerdì 30 agosto si chiuderà infatti la prima serie. La seconda stagione della serie Tvvedrà alcune importanti novità. The, dal 2 settembre la soap disponibile suI nuovi episodi inediti della 2° stagione The– che andranno in onda a partire da lunedì 2 settembre – non saranno trasmessi su Canale 5 magratuita. La serie tv con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya seguirà lo schema già “collaudato” con altre soap turche, che prevede un episodio inedito ogni giorno – dal lunedì al venerdì – a partire dalla mezzanotte. Le nuove puntate saranno rese disponibili gratis per la visione on demand.