Terremoto di magnitudo 3 9 colpisce la Calabria | paura tra la popolazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Oggi pomeriggio una forte scossa diha colpito la, causando preoccupazione tra i cittadini. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha raggiunto unadi 3.9 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente non solo in tutta la, ma anche in alcune zone della Puglia, generando apprensione e timore tra gli abitanti. Al momento non sono stati segnalati danni significativi a strutture o persone, ma le autorità locali e la protezione civile stanno monitorando la situazione per eventuali sviluppi. Ilha sorpreso lanel pomeriggio, quando molti cittadini si trovavano ancora al lavoro o nelle proprie abitazioni.