Tassa di soggiorno solo nel 22% dei Comuni turistici Corvara Limone sul Garda e Selva di Val Gardena primi per gettito pro capite

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel 2023 hanno istituito ladisoltanto 1.268, poco più di uno su 5 (il 22%) tra quelli che ne avrebbero diritto. In Molise nemmeno uno, anche se nel 2024 Campobasso ha scelto di chiedere l’obolo limitandolo a un euro per qualsiasi tipologia di alloggio, la richiesta più modica tra tutti i capoluoghi di regione. La Valle d’Aosta invece è la regione che in termini percentuali applica maggiormente l’imposta: la riscuotono l’80% deiaventi diritto. Seguono la Toscana (61%) e la Liguria (54%), come emerge da un’elaborazione del Centro studi enti locali basata su dati Mef, Banca d’Italia e Istat. Ma la classifica delproè guidata da alcuni centri del Trentino-Alto Adige.