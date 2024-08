Sinner batte McDonald col brivido | agli Us Open la ripartenza del campione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) New York, 27 agosto 2024 – La bufera, l’angoscia nella solitudine del numero primo. Si è vista tutta la pesante cambiale dell’ormai archiviato caso doping nella prima partita diUs. Ci risiamo: Jannik soffre, si rialza e poi vince contro Mackenzie2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Ma l’impatto choc con la partita ha la faccia di 10 palle break concesse e un set perso. Un 6-2 per l’americano figlio di un tennis senza timori reverenziali, ma anche di unfrenato dalla tensione: troppi errori e pochi vincenti, con un parziale di punti che pende in modo imbarazzante dalla parte dell’avversario. A inizio secondo parziale l’azzurro sembra toccare il fondo. Viene breakkato nuovamente, ma è una doccia fredda che lo sveglia dal sonno delle paure.