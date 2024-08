Sharon Verzeni intorno al luogo del delitto 850 metri ciechi | senza telecamere almeno due vie di fuga per il killer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) A complicare le indagini sull’omicidio di, uccisa con 4 coltellate a Terno D’Isola (Bergamo) nella notte tra il 29 luglio e il 30 luglio, ci sono alcuni punti. Quelli delleinstallate su alcune delle vie, ma soprattutto quelli dovuti all’asdisu alcune delle viea Via Castegnate 32, dove è stato trovato il corpo della vittima. 850e due vie didove lenon ci sono, o sono coperte come quella all’angolo tra via Castegnate e via Partigiani, davanti alla qualeè passata poco prima di essere uccisaall’una di notte. L’unico filmato utile recuperato dagli inquirenti al momento è quella di una camera a 400dal civico 32 di via Castegnate, in cui si vede un uomo passare in bici.