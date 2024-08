Shang-Chi 2 Simu Liu vuole assolutamente il ritorno di questa star nel sequel Marvel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Nonostante non sia ancora stato confermato, ilè nelle prime fasi di sviluppo e il suo protagonistaildi una collega Ladi-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli,Liu, spera che un volto familiare del primo film torni per il prossimo. Durante il Fan Expo Canada, L'attore ha partecipato a una tavola rotonda con i giornalisti e nel corso della discussione ha parlato della sua speranza che Michelle Yeoh possa tornare per-Chi 2. Probabilmente mancano ancora anni aldi Ta-Lo nel MCU, ma questo non impedirà a un potenziale Vendicatore di avanzare tale richiesta in anticipo. Dopo-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, la Yeoh ha vinto un Oscar, quindi il suo cachet