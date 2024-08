Schiacciato da una balla di fieno di 800 chili muore a 67 anni in un’azienda agricola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) È stato travolto da unadidi circa 800mentre si trovava indi Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Per lui non c’è stato nulla da fare, quando sono giunti i soccorsi era già morto. La vittima dell’incidente, avvenuto attorno alle 16.30 nella frazione Velasca, era un agricoltore e aveva 67. I soccorritori sono arrivati con automedica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco, forze dell’ordine. Ma l’uomo era già spirato. Toccherà ora ai tecnici dell’Ats, insieme agli investigatori, ricostruire cosa è accaduto all’interno dell’azienda e se sono state rispettate tutte le normative riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dall’inizio dell’anno sono 6 i morti sul lavoro in Brianza. La scorsa settimana, l’ultima vittima: un operaio di 22stritolato da un compattatore nell’azienda di rifiuti Corioni.