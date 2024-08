Risoluzione consensuale del contratto con l’Empoli per Francesco Caputo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024) EMPOLI – Colombo, Solbakken, Esposito e Shpendi. Là davanti, in casa Empoli, c’è affollamento. E un calciatore esperto come Ciccioavrebbe potuto, questa stagione, trovare poco spazio in campo. Ecco allora che il giocatore ehanno trovato l’accordo per ladelche permetterà al giocatore di trovare più facilmente una nuova collocazione. Quattro stagioni in azzurro, una promozione dalla B alla A, due salvezze nella massima serie, Cicciosalutadopo 119 presenze e 51 reti, tra serie A e serie B suddivise in due esperienze. “A Ciccio – dice la società – vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale”.