Quella volta che Liam Gallagher si aggirava tra Mustonate e Cadrezzate dispensando selfie e carinerie

(Di martedì 27 agosto 2024) Era lui o non era lui? Mentre un’intera generazione scalda i polpastrelli in vista di sabato mattina per accaparrarsi un biglietto per “I” concerti del 2025, dai cassetti della memoria riemerge un aneddoto suggestivo che riguarda gli Oasis e il nostro Paese. Stacco: correva la mezza stagione pre-autunnale del 2015 e, mentre la NASA annunciava al mondo la presenza di acqua su Marte, l’uggioso tran tran dell’intera provincia di Varese viveva momenti di gloria grazie allo spargersi della voce che voleva, proprio lui, aggirarsi in lungo e in largo per il territorio,a chiunque lo avvicinasse. Inconfondibile taglio di capelli di beatlesiana memoria, parka a stampa mimetica, occhio malinconico: la comparsa dei primiin compagnia del presuntoiniziano a fare il giro dell’internet e anche alcuni giornalisti locali si imbattono in lui.