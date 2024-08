Pitti Pizza & Friends al via oggi a Salerno | festa grande per la Margherita che compie 135 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Prende il via alle 19 dialla Stazione Marittima diil. Quattordici le pizzerie (I due fratelli di, Antica Pizzeria Reginé, Ai 3 Monelli Angri, U’ Cilientù la terra del Mito del Cilento, L’angelo e il Diavolo di Sordina, Pizzeria Nuceria Costantia di Nocera, Brandi Napoli, Ladi Umberto Falcone di, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, L’agrumeto di Sant’Egidio del Monte Albino, Da Flavio – Il Gioco delladi Baronissi,) un forno per i celiaci (Prisco di Cava dei Tirreni in collaborazione con l’Aic, Associazione italiana celiachia), uno dedicato all’area ospiti nel privè e uno con gli studenti dell’Ipseoa, Istituto professionale di stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera Roberto Virtuoso diche, guidati dai docenti di pizzeria, avranno una postazione dedicata.