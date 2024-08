Omicidio Pamela Mastropietro la mamma vuole incontrare Oseghale Lui non rifiuta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) A oltre sei anni dall’di, la giovane romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel gennaio 2018, la madre della vittima, Alessandra Verni, ha espresso il desiderio diin carcere Innocent, l’uomo condannato all’ergastolo per l’di sua figlia. Verni ha dichiarato pubblicamente di voler avere un faccia a faccia con, chiedendogli direttamente la verità su quanto accaduto. Leggi anche:, confermato l’ergastolo per Oshegale. La madre: “Lo aspettavo da 6 anni” L’avvocato di, Umberto Gramenzi, ha riferito che il suo assistito non sarebbe contrario a un tale incontro.