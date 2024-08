Mondragone | 65 milioni di multe nel 2023 Cerreto interroga i ministri Piantedosi e Salvini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Caserta. “Le amiche e gli amici dida tempo mi segnalavano anomalie relative alle violazioni del Codice della strada. Ho approfondito e ho scoperto che effettivamente c’è qualcosa che non quadra e che merita di essere approfondito. E per questo, compulsato da tanti amici e dal circolo locale del partito, ho immediatamente presentato un’zione ainelha dichiarato proventi per violazioni al Codice della strada pari a 6.500.000 €. Un’enormità! Com’è possibile, ci si domanda, che la differenza tra i proventi incassati dal Comune di Napoli rispetto a quelli del comune disia di appena 980.