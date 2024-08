Marelli di Sulmona | Stop ai Turni di Notte fino a Fine Settembre

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) L'Aquila - A partire da oggi, lo stabilimento Magnetidiriduce idi lavoro a sole ore diurne, eliminando idialladi. La decisione è stata presa per allinearsi con le misure adottate dalla Stellantis di Atessa, da cui ladipende per l'80% della sua produzione. La comunicazione del cambiamento è stata inviata ai rappresentanti sindacali, i quali hanno espresso preoccupazione per le conseguenze sui lavoratori. "La scomparsa del turno diavrà impatti significativi sui salari, poiché inot, che possono verificarsia due volte al mese, contribuiscono sostanzialmente alla retribuzione complessiva," hanno dichiarato i sindacati. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i sindacati e i dirigenti dello stabilimento per discutere ulteriormente la situazione.