Inside Out 2 il film d’animazione in edizione Home Video

(Di martedì 27 agosto 2024) Sono finalmente disponibili in pre-order le imperdibili edizionidelcampione mondiale d’incassi targato Disney Pixar Sono finalmente disponibili in pre-order le imperdibili edizionidi “Out 2”, iltargato Disney Pixar, fenomeno indiscusso del box office italiano e mondiale, che ha raggiunto il record assoluto di 1 miliardo di dollari a livello globale (di cui 46 milioni di euro in Italia), aggiudicandosi il primato dianimato con il maggiore incasso nella storia del cinema. L’acclamato sequel di Kelsey Mann sarà disponibile dal 9 ottobre 2024 nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook Blu-ray, questi ultimi arricchiti da tantissimi contenuti extra, tra cui esclusive scene tagliate, un inizio alternativo e un documentario inedito sul processo di creazione della storia.