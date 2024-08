India dottoressa violentata e uccisa | cannoni ad acqua sui manifestanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) La poliziana ha sparato gas lacrimogeni eadper disperdere migliaia diche martedì chiedevano a Calcutta, nell'est del Paese, le dimissioni della prima ministra del Bengala Occidentale, Mamta Banerjee, accusata di aver gestito male un'indagine sullo stupro e l'uccisione di unaspecializzanda. L'omicidio della 31enne, avvenuto il 9 agosto scorso, mentre era in servizio presso il R.G. Kar Medical College and Hospital di Calcutta, ha scatenato proteste in tutta l'contro la violenza sulle donne. Iaffermano che l'aggressione evidenzia la vulnerabilità degli operatori sanitari negli ospedali di tutto il Paese.