I lavori sulla scala poi la tragedia Perde l’equilibrio sul balcone Pensionato cade di sotto e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Stava effettuando dei piccoli lavoretti a casa di una conoscente quando, per ragioni che sono ancora al vaglio della polizia la quale è intervenuta per i rilievi, ha persoed è caduto dalsul quale si trovava. Un volo di almeno sette metri che è costato la vita a Claudio Antonioli, 70 anni,di Vigevano. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 17 di domenica nella zona delle case popolari di via Alfieri a Vigevano. L’allarme è stato immediato dopo che alcune persone che erano nelle vicinanze hanno sentito il tonfo e sul posto è intervenuto il personale medico del 118: ilera privo di coscienza ma conservava ancora le funzioni vitali. A pochi metri da lui c’era unapieghevole, probabilmente quella che stava utilizzando al momento dell’incidente e che è caduta con lui nel vuoto.