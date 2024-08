Guida TV Sky Cinema e NOW | Wonder Woman Martedi 27 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore, dal fan dei supereroi al cultore deld'autore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301), "" porta in scena la genesi dell'iconica supereroina della DC Comics. Gal Gadot veste i panni di Diana, principessa delle Amazzoni, che viene a conoscenza della devastazione della Prima Guerra Mondiale dopo aver salvato l'ufficiale americano Steve Trevor, interpretato da Chris Pine. Decisa a porre fine al conflitto, Diana lascia la sua isola paradisiaca per entrare nel cuore della Grande Guerra, scoprendo il suo destino e la vera portata dei suoi poteri. Diretto da Patty Jenkins, il film mescola azione, avventura e mitologia, rappresentando una delle migliori trasposizionitografiche di un personaggio dei fumetti.