Gaetano verso l’addio trattativa in dirittura d’arrivo | ecco formula e cifre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Lasul futuro diè in, di seguito è riportata sia lache ledell’affare È arrivata la prima vittoria stagionale del Napoli contro il Bologna per 3 a 0 grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. La squadra di Antonio Conte, così, può concentrarsi sulla prossima partita in programma che sarà contro il Parma sabato 31 agosto alle ore 20.45. Nel frattempo, la società partenopea è totalmente concentrata in questi ultimi giorni di calciomercato per poter chiuderlo al meglio in modo tale da regalare ad Antonio Conte la migliore rosa per tornare ad alti livelli. Oltre al mercato in entrata, infatti, Manna lavora anche sul mercato in uscita. Un esempio è ladicon il Cagliari. L’affare sembra ormai ben indirizzatola chiusura e nelle ultime ore sono spuntate leper la cessione.