FOTO&VIDEO Il maltempo colpisce il Sannio | grandine e smottamenti mettono in ginocchio la provincia

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn violento temporale ha colpito duramente ilnel pomeriggio odierno, causando notevoli danni in quasi tutti i comuni della. La situazione è stata particolarmente critica anche nel capoluogo: in breve tempo sono caduti 20mm di pioggia, aggravati da una forte grandinata. Chicchi digrossi come noci sono caduti su diversi paesi della. A Fragneto Monforte, dieci minuti di intensa grandinata hanno colorato di bianco tutte le strade del paese, causando oltretutto anche danni alle automobili in sosta. Paura anche a Benevento città dove le strade del centro si sono trasformate in una cascata a cielo aperto, mentre in Via Torre della Catena un albero è caduto, fortunatamente senza creare danni, ostruendo il regolare transito veicolare.