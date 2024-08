Fc Zeta quando social e pallone sono una cosa sola | la squadra dei calciatori-influencer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 – Negli anni Duemila il programma tv “Campioni, il sogno“ spopolava con l’idea del primo reality show dedicato al mondo del. Ora, nell’epoca dei, il passo ulteriore è quello di schierare. L’FCMilano, che militerà in Terza categoria, nasce con queste premesse. La rete da calcio e quellasi fondono in un nuovo progetto. Tutto parte da You Tube, grazie all’intuizione di Antonio Pellegrino che per anni, oltre a dare calci al, si è sempre divertito a immortalare le piccole imprese calcistiche della Nazionale Italiana Cantanti. Poi, da un brutto infortunio, si è creata l’opportunità. Dopo la rottura del perone ha abbandonato gli scarpini e ha iniziato a seguire in prima persona gli aspetti gestionali di una realtà calcistica. Non avendo massimo potere decisionale, ha deciso di lanciare e creare FcMilano.