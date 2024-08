Errani-Dolehide in tv | data orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Sarase la vedrà contro Carolinenel match valido per ildegli US. Un immensa Sarita ha celebrato nel migliore dei modi il ritorno nel main draw a Flushing Meadows, vale a dire battendo la spagnola Bucsa e regalandosi il passaggio del. Ora si fa più dura visto che la sua prossima rivale sarà la beniamina di casa, capace di sconfiggere in rimonta la connazionale Collins e consolidare il suo momento di forma molto positivo. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 29 agosto cone campo ancora da definire. La copertura televisiva degli Usè affia Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano.